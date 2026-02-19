Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:19, 19 февраля 2026Ценности

Егор Крид показал откровенные фото после смены имиджа

Певец Егор Крид показал новую стрижку на откровенных фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @egorkreed

Российский певец Егор Крид показал откровенные фото после смены имиджа. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летний артист запечатлел себя в зеркале с голым торсом, покрытым многочисленными татуировками. При этом он укоротил волосы, продемонстрировав новую стрижку бокс. «Коротко и ясно», — указал в подписи исполнитель.

Поклонники оценили кадры в комментариях под постом. «Я уже выросла, а он все молодеет», «Егор в прайме», «Когда вовремя нажал кнопку "Сохраниться"», «Сначала показалось, что фото старое — из 2011-2012 годов. Егор, умеешь удивлять», «Кому-то снова 20», — отметили юзеры.

Ранее в феврале женщина оценила новый образ советского и российского певца Филиппа Киркорова фразой «снова влюбилась».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

    Жительница ДНР пострадала в результате БПЛА ВСУ

    Филиппов рассказал о помощи нецензурных песен в завоевании серебра на Олимпиаде

    Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

    В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

    Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

    В Польше украинских беженцев лишили специального статуса и льгот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok