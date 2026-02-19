Певец Егор Крид показал новую стрижку на откровенных фото

Российский певец Егор Крид показал откровенные фото после смены имиджа. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летний артист запечатлел себя в зеркале с голым торсом, покрытым многочисленными татуировками. При этом он укоротил волосы, продемонстрировав новую стрижку бокс. «Коротко и ясно», — указал в подписи исполнитель.

Поклонники оценили кадры в комментариях под постом. «Я уже выросла, а он все молодеет», «Егор в прайме», «Когда вовремя нажал кнопку "Сохраниться"», «Сначала показалось, что фото старое — из 2011-2012 годов. Егор, умеешь удивлять», «Кому-то снова 20», — отметили юзеры.

