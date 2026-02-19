Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:32, 19 февраля 2026Бывший СССР

Экс-офицер США объяснил причину нервного состояния Зеленского

Экс-офицер США Крапивник: У Зеленского началась паника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Одной из причин нервного состояния украинского лидера Владимира Зеленского стала паника. Об этом в разговоре с «МК» сообщил военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

По его словам, Зеленский «очень хорошо понимает, что у него большие шансы не дожить до конца года». Экс-офицер США сравнил украинского лидера с загнанным в угол животным, пояснив, что такие звери являются самыми опасными, поскольку способны на отчаянные действия. В связи с этим эксперт допустил, что Зеленский будет пытаться перевести конфликт на новый уровень.

Ранее Владимир Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации Владимира Мединского. На его заявления об исторических корнях продолжающегося конфликта Зеленский возразил, что у них «нет времени на это дерьмо». В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский находится в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и хорошие манеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Названы самые оригинальные названия любимых маршрутов у пользователей каршеринга

    Владельцов автосервисов на Украине обязали бесплатно чинить технику ВСУ

    В Турции задержали члена КПРФ

    Экс-офицер США объяснил причину нервного состояния Зеленского

    Силовики рассказали о ежедневном занятии полковника МВД Украины Мороза

    Раскрыта численность «армии людоловов» Зеленского

    Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok