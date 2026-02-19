Еврокомиссия: Ради вступления в ЕС Украина должна признать ЛГБТ-браки

Ради вступления в Евросоюз Украина должна признать однополые браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и защищать права ЛГБТ. Этого у Киева потребовала Еврокомиссия, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Еврокомиссии заявили, что будут внимательно следить за исполнением этого обязательства, а также поднимать вопрос влияния нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТ», — говорится в публикации.

Отмечается, что Украина уже взяла на себя обязательство принять закон, который обеспечит юридическое признание и защиту однополых пар.

Ранее представитель Украины на «Евровидении-2018» певец Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров) сообщил о разводе со своим мужем. Он опубликовал фотографию кольца на ладони. Снимок сопровождался подписью «Спасибо за опыт».