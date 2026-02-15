Реклама

Обручившийся с военным ВСУ украинский певец сообщил о разводе

Украинский певец Melovin сообщил о разводе со своим мужем из ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) сообщил о разводе со своим мужем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом пишет издание «Страна».

Он опубликовал фотографию кольца на ладони. Снимок сопровождался подписью «Спасибо за опыт».

Melovin заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2021 году. В ноябре 2025-го стало известно, что он нашел жениха среди парамедиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обручился с ним.

