Обручившийся с военным ВСУ украинский певец сообщил о разводе

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) сообщил о разводе со своим мужем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом пишет издание «Страна».
Он опубликовал фотографию кольца на ладони. Снимок сопровождался подписью «Спасибо за опыт».
Melovin заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2021 году. В ноябре 2025-го стало известно, что он нашел жениха среди парамедиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обручился с ним.