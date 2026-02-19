В России отреагировали на желание Украины втянуть Европу в переговоры

Депутат Чепа: Киев хочет втянуть европейцев в переговоры, но они будут мешать

Украина пытается втянуть европейцев в переговоры с Россией, чтобы получать от них деньги, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказал о том, что Киев хочет втянуть Европу в переговоры с Россией. По словам эксперта, представители Евросоюза (ЕС) якобы должны таким образом помогать украинским властям на фоне усилившегося давления на президента Владимира Зеленского со стороны американского главы Дональда Трампа.

«Конечно, украинцы пытаются опираться на европейских лидеров, в первую очередь Германию, Францию и Великобританию. Они с них получают деньги, оружие, и те практически навязывают свое политическое видение развития в Европе. Поэтому их пытаются втянуть в ответственность. В таком случае им легче будет получать с них деньги», — высказался депутат.

Парламентарий отметил, что европейцы предлагают нереальные условия и затягивают решение по мирному соглашению, что на руку лично Зеленскому.

«Я считаю, что если это вдруг произойдет, то это только будет нам жестко навязано. Я считаю, это вред, это только будет мешать», — заключил политик.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в закрытом режиме в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны беседовали два часа.

