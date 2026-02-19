Европу назвали уязвимой из-за недостаточных запасов газа

Левченко: ЕС находится в уязвимом положении из-за недостаточных запасов газа

Из-за критически низкой заполненности газовых хранилищ (ПХГ) Евросоюз (ЕС) получил угрозу безопасности на следующую зиму. Уязвимой Европу назвала научный сотрудник Института Гайдара Анастасия Левченко, ее цитирует ТАСС.

По словам эксперта, к середине февраля уровень заполнения газовых хранилищ в регионе упал до минимальных за последние годы 33-35 процентов. В таких условиях для ЕС становится ключевым риск наложения нефтяного кризиса на недостаточные запасы газа. На этом фоне падает энергетическая солидарность в блоке — так, например, Словакия и Венгрия пригрозили остановить поставки электроэнергии и дизеля на Украину.

«Еврокомиссия пошла на уступки, подтвердив право Венгрии и Словакии на исключение из санкционного режима для прокачки российской нефти через Хорватию. Это де-факто признание того, что внутренние противоречия в ЕС по вопросу российских энергоносителей могут подрывать общую внешнюю политику», — пояснила Левченко.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), страны ЕС израсходовали весь запас газа, который закачали в ПГХ летом. Сейчас отбор ведется из оставшихся с прошлых лет запасов. Европа израсходовала не только весь объем газа, закачанный прошлым летом, но и начала использование стратегических резервов. Если она не выполнит цель по заполнению подземных хранилищ газа (ПГХ) на 90 процентов к началу следующей зимы (к ноябрю) 2026 года, Европа рискует замерзнуть, констатировала Левченко.