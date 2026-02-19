Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:49, 19 февраля 2026Экономика

Европу назвали уязвимой из-за недостаточных запасов газа

Левченко: ЕС находится в уязвимом положении из-за недостаточных запасов газа
Вячеслав Агапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Из-за критически низкой заполненности газовых хранилищ (ПХГ) Евросоюз (ЕС) получил угрозу безопасности на следующую зиму. Уязвимой Европу назвала научный сотрудник Института Гайдара Анастасия Левченко, ее цитирует ТАСС.

По словам эксперта, к середине февраля уровень заполнения газовых хранилищ в регионе упал до минимальных за последние годы 33-35 процентов. В таких условиях для ЕС становится ключевым риск наложения нефтяного кризиса на недостаточные запасы газа. На этом фоне падает энергетическая солидарность в блоке — так, например, Словакия и Венгрия пригрозили остановить поставки электроэнергии и дизеля на Украину.

«Еврокомиссия пошла на уступки, подтвердив право Венгрии и Словакии на исключение из санкционного режима для прокачки российской нефти через Хорватию. Это де-факто признание того, что внутренние противоречия в ЕС по вопросу российских энергоносителей могут подрывать общую внешнюю политику», — пояснила Левченко.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), страны ЕС израсходовали весь запас газа, который закачали в ПГХ летом. Сейчас отбор ведется из оставшихся с прошлых лет запасов. Европа израсходовала не только весь объем газа, закачанный прошлым летом, но и начала использование стратегических резервов. Если она не выполнит цель по заполнению подземных хранилищ газа (ПГХ) на 90 процентов к началу следующей зимы (к ноябрю) 2026 года, Европа рискует замерзнуть, констатировала Левченко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на ультиматумы Каи Каллас к России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Российская актриса возмутилась требованием проходить пробы в кино

    Еврокомиссия потребовала от Украины признать ЛГБТ-браки ради вступления в ЕС

    Названы главные причины мужского бесплодия

    Москвичам назвали дату наступления оттепели

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Расчленившие соотечественника в Таиланде россияне назвали преступление случайностью

    Трамп признался в любви к молодым привлекательным женщинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok