Вагенкнехт упрекнула правительство ФРГ в финансировании Киева из-за диверсий

Основатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт упрекнула правительство ФРГ в финансировании Киева после новых подробностей в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление она разместила на своей странице в социальной сети X.

«Украина разрушает нашу критически важную инфраструктуру, США, по меньшей мере, были осведомлены об этом, а наше федеральное правительство продолжает отправлять миллиарды связанным с "Северными потоками" террористам в Киеве, чтобы продлить прокси-войну США? Этому вассалитету должен быть положен конец!» — говорится в публикации.

Ранее расследование Der Spiegel показало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заранее знало о планах подрыва газопроводов. Сообщается, что в 2022 году сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встречались в Киеве. Тогда украинцы изложили американцам идею подорвать «Северные потоки».

Журналисты выяснили, что диверсии одобрил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный. По имеющейся информации, он сделал это без ведома украинского лидера Владимира Зеленского.