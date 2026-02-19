Глава ФСБ раскритиковал Павла Дурова

Бортников: Павел Дуров преследует корыстные интересы

Создатель Telegram Павел Дуров преследует свои корыстные интересы. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По словам Бортникова, эти интересы реализуются наличием большого количества правонарушений. Среди них детская преступность, теракты и диверсии.

«Такой подход является ничем иным, как попустительством к тому, что происходит», — указал глава ФСБ.

Ранее в ФСБ ответили на вопрос о наличии контактов с Дуровым. Бортников отметил, что ранее переговоры велись, однако теперь их нет.