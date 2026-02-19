Реклама

14:32, 19 февраля 2026

Глава ФСБ раскритиковал Павла Дурова

Бортников: Павел Дуров преследует корыстные интересы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Создатель Telegram Павел Дуров преследует свои корыстные интересы. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По словам Бортникова, эти интересы реализуются наличием большого количества правонарушений. Среди них детская преступность, теракты и диверсии.

«Такой подход является ничем иным, как попустительством к тому, что происходит», — указал глава ФСБ.

Ранее в ФСБ ответили на вопрос о наличии контактов с Дуровым. Бортников отметил, что ранее переговоры велись, однако теперь их нет.

