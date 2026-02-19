Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

Руководители пяти европейских разведывательных служб заявили, что не видят возможности достичь мира на Украине в текущем году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что главы спецслужб дали пессимистичный прогноз, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве Вашингтона «достаточно приблизили» перспективу заключения сделки. По мнению четверых собеседников агентства, Россия якобы использует переговоры с США для того, чтобы добиться смягчения санкций и заключения деловых сделок.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине к осени 2026 года. По данным издания, ради этой цели американский лидер может принудить Украину сдать Донбасс.