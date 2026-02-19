Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 19 февраля 2026Мир

Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

Reuters: Разведки Европы сомневаются в достижении мира на Украине в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Руководители пяти европейских разведывательных служб заявили, что не видят возможности достичь мира на Украине в текущем году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что главы спецслужб дали пессимистичный прогноз, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве Вашингтона «достаточно приблизили» перспективу заключения сделки. По мнению четверых собеседников агентства, Россия якобы использует переговоры с США для того, чтобы добиться смягчения санкций и заключения деловых сделок.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине к осени 2026 года. По данным издания, ради этой цели американский лидер может принудить Украину сдать Донбасс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

    Жительница ДНР пострадала в результате БПЛА ВСУ

    Филиппов рассказал о помощи нецензурных песен в завоевании серебра на Олимпиаде

    Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

    В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

    Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

    В Польше украинских беженцев лишили специального статуса и льгот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok