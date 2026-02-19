Граждане недружественных стран стали чаще приезжать в Россию с одной целью

В РФ стало больше студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных стран

Украина, Латвия и Эстония снова стали лидерами по числу студентов из недружественных стран, обучающихся в российских вузах. С этой целью переезд граждан этих государств в РФ стал чаще, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки.

В то же время общее число студентов из недружественных стран, получающих образование в России, падает, либо стагнирует. В 2024 году в российских вузах учились 3 646 студента из Украины, а в 2025 году — только 2 295. Латвия продемонстрировала небольшой рост — с 605 до 615 человек, Эстония — с 363 до 380 человек. Поток учащихся из Литвы сократился с 163 до 153 человек.

Согласно статистике ведомства, всего в вузах РФ в 2024 году обучался 6521 человек из недружественных стран, в 2025 году — 4 983 студента.

«В сфере высшего образования международное сотрудничество России с недружественными странами продолжается, несмотря на то что объемы его значительно сократились», — заключили в Минобрнауки.

