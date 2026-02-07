Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

Полиция задержала ранившего студентов и полицейских в общежитии в Уфе

15-летний подросток пришел в общежитие медуниверситета в Уфе на улице Репина с ножом и напал на студентов. Пять человек пострадали, среди них двое полицейских. Сам нападавший сейчас в тяжелом состоянии.

Нападение произошло на корпус общежития для иностранных студентов. Среди пострадавших также есть иностранцы. Как сообщили Baza очевидцы, нападавший выкрикивал националистические лозунги. Согласно некоторым данным, подросток специально выбрал общежитие, где живут выходцы из Африки, Индии и других стран, из-за крайне правых убеждений. Он разгромил весь этаж, поджигал петарды и пытался проникнуть в комнаты, где забаррикадировались студенты. На одной из стен подросток нарисовал свастику кровью.

Напавший оказал сопротивление и сейчас находится в тяжелом состоянии

В результате нападения у 17-летнего юноши ранения шеи и рук. У другого пострадавшего — химический ожог глаз, возможно, от петарды, которую взорвал нападавший. У остальных — ранения живота и спины, у одного из них порезана губа. Охранник общежития ранен в бедро и челюсть, пишет Shot. Между тем, по данным РЕН ТВ, нападавшему удалось ранить трех студентов и двух полицейских.

Состояние самого 15-летнего подростка, напавшего с ножом на студентов, тяжелое, сообщил министр здравоохранения Башкирии. Пострадавшие студенты находятся в стабильном состоянии, уточнил Айрат Рахматуллин. Угрозы жизни сотрудникам полиции, пострадавшим при нападении подростка в общежитии в Уфе, нет, сообщили в МВД.

Также были опубликованы кадры с места нападения. На них видны разбитые стекла дверей и капли крови в туалете. Возбуждено уголовное дело.

Власти прокомментировали три нападения на российские школы за два дня

В школах, где происходили нападения на учеников или учителей, формально относились к рекомендациям Минпросвещения, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. «Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию. К большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям по организации и воспитательного, и образовательного процессов, и профилактики в том числе деструктивных проявлений», — сказал он.

О нападении в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого ученица пришла в класс, где облила одноклассников бензином.

Ранее в двух других российских школах произошли нападения. В Уфе ученик пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами, а в городе Кодинск Красноярского края девочка напала с ножом на учителя.