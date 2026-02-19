Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 19 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили об изменениях в правилах выдачи семейной ипотеки

Депутат Аксененко: Для оформления семейной ипотеки потребуется СНИЛС ребенка
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Потенциальным заемщикам потребуется еще один документ при оформлении семейной ипотеки. Об изменениях в правилах выдачи льготных кредитов предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, его цитирует «Газета.Ru».

Речь идет о СНИЛС ребенка — этот документ вошел в список обязательных при подаче заявки на госипотеку впервые. Изменения вступили в силу в феврале. «Семейная ипотека действительно изменилась. Теперь она "привязана" не к родителям, а к ребенку», — пояснил парламентарий.

Подлинность СНИЛС и родство заявителя и ребенка проверяют банк и оператор программы — ДОМ.РФ. Также банк проверяет, зарегистрирован ли ребенок по месту жительства родителя, уточнил депутат.

Изменения мотивируют борьбой с мошенничеством и злоупотреблениями. Прежде родители имели право оформлять семейную ипотеку по отдельности, из-за чего семья пользовалась льготой дважды. Также один из супругов оформлял кредит, не уведомляя другого, после чего долг «падал» на двоих. Кроме того, купленное в семейную ипотеку жилье могли использовать вовсе не для проживания ребенка, а с целью инвестиций, игнорируя соответствующий пункт договора. На фоне этого спрос на льготу подскочил, из-за чего реально нуждающиеся семьи ее не получили.

Тем, кто уже начал оформлять кредит, Аксененко советует связаться с банком и уточнить действующий статус сделки. Если она еще не прошла регистрацию, банк мог пересмотреть ее по новым правилам. Связаться стоит в случае, если договор подписан, но не зарегистрирован в Росреестре.

Ранее в России предложили сделать обязательной чистовую отделку при покупке квартиры по льготной ипотеке. По мнению риелторов, такая мера повысит эффективность бюджетной поддержки и поможет как отечественному стройпроизводству, так и демографии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok