Россиян предупредили об изменениях в правилах выдачи семейной ипотеки

Депутат Аксененко: Для оформления семейной ипотеки потребуется СНИЛС ребенка

Потенциальным заемщикам потребуется еще один документ при оформлении семейной ипотеки. Об изменениях в правилах выдачи льготных кредитов предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, его цитирует «Газета.Ru».

Речь идет о СНИЛС ребенка — этот документ вошел в список обязательных при подаче заявки на госипотеку впервые. Изменения вступили в силу в феврале. «Семейная ипотека действительно изменилась. Теперь она "привязана" не к родителям, а к ребенку», — пояснил парламентарий.

Подлинность СНИЛС и родство заявителя и ребенка проверяют банк и оператор программы — ДОМ.РФ. Также банк проверяет, зарегистрирован ли ребенок по месту жительства родителя, уточнил депутат.

Изменения мотивируют борьбой с мошенничеством и злоупотреблениями. Прежде родители имели право оформлять семейную ипотеку по отдельности, из-за чего семья пользовалась льготой дважды. Также один из супругов оформлял кредит, не уведомляя другого, после чего долг «падал» на двоих. Кроме того, купленное в семейную ипотеку жилье могли использовать вовсе не для проживания ребенка, а с целью инвестиций, игнорируя соответствующий пункт договора. На фоне этого спрос на льготу подскочил, из-за чего реально нуждающиеся семьи ее не получили.

Тем, кто уже начал оформлять кредит, Аксененко советует связаться с банком и уточнить действующий статус сделки. Если она еще не прошла регистрацию, банк мог пересмотреть ее по новым правилам. Связаться стоит в случае, если договор подписан, но не зарегистрирован в Росреестре.

Ранее в России предложили сделать обязательной чистовую отделку при покупке квартиры по льготной ипотеке. По мнению риелторов, такая мера повысит эффективность бюджетной поддержки и поможет как отечественному стройпроизводству, так и демографии.