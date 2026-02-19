Ипотеку под шесть процентов захотели выдавать категории россиян

Депутат Слуцкий: Ипотеку под 6 % с возможностью понижения нужно выдавать военным

Льготную ипотеку под 6 процентов годовых с возможностью понижения захотели выдавать российским военным. С такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Депутат предложил закрепить за военнослужащими-участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) право на получение кредитов на жилье со ставкой не выше 6 процентов. При этом она может быть снижена до нуля процентов в зависимости от количества детей у такого заемщика.

Сейчас ставки по военной ипотеке начинаются от 18,42 процента и могут достигать 20,2 процента годовых. При этом максимальная сумма кредитов достигает 2,2 миллиона рублей. По словам Слуцкого, эти условия снижают доступность жилья для этой категории россиян.

«ЛДПР предлагает увеличить размер ежемесячных отчислений накопительных взносов по НИС до 60 тысяч рублей и установить механизм их прогрессирующего увеличения с учетом количества детей у военнослужащего», — добавил парламентарий.

Военная ипотека отличается от обычной рыночной. Этот кредит на жилье гасит государство, пока военный служит. Сумма средств состоит из двух частей. Первая — это первоначальный взнос, который предоставляет ФГКУ «Росвоенипотека» офицеру-участнику НИС. Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС. Вторая часть — это кредит по программе военной ипотеки, его полностью оплачивает государство.

