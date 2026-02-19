Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:12, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Известному телеведущему сделают операцию

Британскому ведущему Томпсону сделают операцию из-за кисты голосовых связок
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Joe Maher / Getty Images

Известный британский телеведущий Сэм Томпсон сообщил, что ему сделают операцию. Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущий опубликовал ролик, в котором он лежит на больничной койке. Томпсон рассказал, что у него нередко пропадал голос, поэтому он обратился к врачам. «У меня на голосовых связках образовалась киста. Все оттого, что я слишком много кричу», — добавил он.

Телезвезда отметил, что теперь ему предстоит операция. Врачи вырежут ему кисту под общим наркозом. Ведущий уточнил, что после операции некоторое время не сможет говорить. «Я слегка нервничаю. Не люблю, когда у меня нет контроля над ситуацией», — признался Томпсон.

Ранее сообщалось, что известной российской блогерше Юлии Пушман вызвали на дом скорую помощь вскоре после родов. Блогерша рассказала, что у нее резко поднялось давление, из-за чего ее начало трясти.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Зеленский раскрыл место проведения следующего раунда переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok