Известному телеведущему сделают операцию

Британскому ведущему Томпсону сделают операцию из-за кисты голосовых связок

Известный британский телеведущий Сэм Томпсон сообщил, что ему сделают операцию. Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущий опубликовал ролик, в котором он лежит на больничной койке. Томпсон рассказал, что у него нередко пропадал голос, поэтому он обратился к врачам. «У меня на голосовых связках образовалась киста. Все оттого, что я слишком много кричу», — добавил он.

Телезвезда отметил, что теперь ему предстоит операция. Врачи вырежут ему кисту под общим наркозом. Ведущий уточнил, что после операции некоторое время не сможет говорить. «Я слегка нервничаю. Не люблю, когда у меня нет контроля над ситуацией», — признался Томпсон.

