Катя Лель выпустит фит с иностранным артистом

Певица Катя Лель заявила о желании выпустить песню с артистом из Индонезии

Певица Катя Лель выбирает индонезийского артиста, с которым запишет совместную композицию. Об этом она рассказала Telegram-каналу Street Media.

Узнав о своей популярности в индонезийских социальных сетях, Лель решила выйти на этот рынок с фитом, который запишет с одной из местных звезд.

«Мы готовы к международной коллабе. Сейчас изучаем индонезийских исполнителей, национальный чарт, после чего примем решение по фиту», — заявила она.

