Культура
14:37, 19 февраля 2026Культура

Катя Лель выпустит фит с иностранным артистом

Певица Катя Лель заявила о желании выпустить песню с артистом из Индонезии
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Певица Катя Лель выбирает индонезийского артиста, с которым запишет совместную композицию. Об этом она рассказала Telegram-каналу Street Media.

Узнав о своей популярности в индонезийских социальных сетях, Лель решила выйти на этот рынок с фитом, который запишет с одной из местных звезд.

«Мы готовы к международной коллабе. Сейчас изучаем индонезийских исполнителей, национальный чарт, после чего примем решение по фиту», — заявила она.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что с нетерпением ждет наказания для всех причастных к делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов.

