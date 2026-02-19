Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе обругали за закрытие пиццерии на время свидания

Читатели издания Daily Mail обругали телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе за свидание в пиццерии в Лос-Анджелесе. Фото и комментарии появились на сайте портала.

Папарацци заметили возлюбленных во время ужина в пиццерии Flour Pizza, расположенной в квартале Брентвуд. 28-летняя бизнесвумен предстала перед камерами в белой футболке и песочном плаще, а 30-летний артист — в черной толстовке с капюшоном. На размещенных кадрах видно, что знаменитости разговаривали и целовались.

Отмечается, что на время присутствия Дженнер и Шаламе заведение закрыли, что возмутило общественность. «Закрыть кафе для свидания — совсем не скромно для них, не так ли?», «Они такие высокомерные», «Они закрыли ресторан на ужин? Почему бы просто не заказать еду?», «С таким же успехом можно было остаться дома», «Кто они вообще такие, чтобы закрывать пиццерию?», «Есть ли что-нибудь в мире более раздражающее, чем "знаменитости", закрывающие ресторан?» — высказывались читатели.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей.

