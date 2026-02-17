Реклама

16:34, 17 февраля 2026

Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей

Кайли Дженнер купила себе бриллиантовый брелок на сумку Hermès Himalaya Birkin
Екатерина Ештокина

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер похвасталась роскошным подарком себе на 14 февраля. Кадры появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя инфлюэнсерша купила бриллиантовый брелок Ashna Mehta Bag Bijoux, который прикрепила к сумке Hermès Himalaya Birkin. Известно, что данная сумка сделана из кожи нильского крокодила и декорирована деталями из белого золота и драгоценных камней. По данным аукционного дома Sotheby's, данная модель входит в список самых дорогих сумок марки и стоит от 150 до 450 тысяч долларов (от 11,5 до 35 миллионов рублей).

Украшение к сумке, созданное известным индийским дизайнером Ашной Мехта, было выполнено из 18-каратного розового золота в форме культового логотипа Kylie Cosmetics в виде губ. К своему образу Дженнер также добавила две подвески того же бренда с буквами K и J, каждая из которых стоит 4,9 тысячи долларов (376 тысяч рублей).

«С Днем святого Валентина меня от меня. Я просто без ума от брелоков для сумочек от ashnamehtajewelry!» — подписала знаменитость.

Ранее в феврале топ Кайли Дженнер на вечеринке сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен. Бизнесвумен появилась на публике в винтажном наряде Maison Margiela, который состоял из имитирующего мешковину топа и облегающей кожаной юбки.

