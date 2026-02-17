Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей

Кайли Дженнер купила себе бриллиантовый брелок на сумку Hermès Himalaya Birkin

Американская телезвезда Кайли Дженнер похвасталась роскошным подарком себе на 14 февраля. Кадры появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя инфлюэнсерша купила бриллиантовый брелок Ashna Mehta Bag Bijoux, который прикрепила к сумке Hermès Himalaya Birkin. Известно, что данная сумка сделана из кожи нильского крокодила и декорирована деталями из белого золота и драгоценных камней. По данным аукционного дома Sotheby's, данная модель входит в список самых дорогих сумок марки и стоит от 150 до 450 тысяч долларов (от 11,5 до 35 миллионов рублей).

Украшение к сумке, созданное известным индийским дизайнером Ашной Мехта, было выполнено из 18-каратного розового золота в форме культового логотипа Kylie Cosmetics в виде губ. К своему образу Дженнер также добавила две подвески того же бренда с буквами K и J, каждая из которых стоит 4,9 тысячи долларов (376 тысяч рублей).

«С Днем святого Валентина меня от меня. Я просто без ума от брелоков для сумочек от ashnamehtajewelry!» — подписала знаменитость.

Ранее в феврале топ Кайли Дженнер на вечеринке сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен. Бизнесвумен появилась на публике в винтажном наряде Maison Margiela, который состоял из имитирующего мешковину топа и облегающей кожаной юбки.