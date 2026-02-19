Реклама

06:30, 19 февраля 2026Бывший СССР

Киев задумал превратить один город в зоне СВО в призрака

Марочко: ВСУ превратят Краматорск в город-призрак, издеваясь над населением
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задумали превратить Краматорск в подконтрольной Киеву части Донецкой области в город-призрак. Гуманитарная ситуация в населенном пункте все хуже, новости из зоны спецоперации (СВО) сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Эта тенденция будет сохраняться, поскольку украинские боевики намерены действовать точно так же, как и в других оккупированных поселениях. <…> По сути, данный город может превратиться в очередной город-призрак», — предупредил военэксперт.

По словам Марочко, бойцы ВСУ не следуют нормам международного гуманитарного права. Они попросту «издеваются над оставшимся в Краматорске» мирным населением.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в открывающем путь на Краматорск городе. Речь о Константиновке, где ВС РФ развивают наступление в западных окраинах и уверенно контролируют юго-восточные окраины города.

