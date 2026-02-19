Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 19 февраля 2026Россия

Стало известно о продолжении конфликта между депутатами Госдумы из-за обидной клички

Депутат Затулин сообщил о продолжении конфликта с Матвеевым из-за обидной клички
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Конфликт между депутатами Госдумы Константином Затулиным и Михаилом Матвеевым из-за обидной клички продолжился. Об этом стало известно из публикаций парламентариев в соцсетях.

Так, 18 февраля, Затулин опубликовал пост, в котором сообщил, что у комиссии Госдумы по этике появились дополнительные вопросы к Матвееву, который выложил в соцсетях документ об их ссоре. Затулин добавил, что глава комиссии Валентина Терешкова сочла действия его коллеги нарушением депутатской этики. «Но с Матвеева — как с гуся вода», — написал Затулин.

В свою очередь, Матвеев отреагировал на пост Затулина сообщением с хохочущими эмодзи, а также фразами «и эти люди учат нас не ковыряться в носу» и «кто о чем, а вшивый о бане».

О скандале с участием Матвеева и Затулина стало известно в начале февраля, когда первый выложил документ комиссии по этике. В нем говорилось, что Матвеев использует в отношении Затулина прозвища Затулло и «голос мигрантского лобби», которыми его якобы «наделил народ». В документе Затулин сообщил, что «слишком долго терпел выходки» Матвеева и потребовал от комиссии разобраться в этой ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok