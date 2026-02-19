Мобилизованный российский боец рассказал о первой задаче на СВО

RT: Мобилизованный боец в один из первых дней на СВО перехватил «Бабу-ягу» ВСУ

Мобилизованный в 2022 году россиянин в один из первых дней в зоне проведения специальной военной операции (СВО) перехватил тяжелый дрон «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). О первой задаче боец с позывным Кап рассказал в беседе с RT.

«Это, по сути, первое, что произошло, когда я только пришел на позицию. Во-первых, это пресечение любого подноса нашим оппонентам. Плюс ко всему, помимо доставки, "Баба-Яга" осуществляет функции ударника — сбрасывает боеприпас на наших бойцов, потому ее уничтожение — само собой разумеется», — рассказал российский военнослужащий.

До СВО он работал в магазине беспошлинной торговли и увлекался стрельбой. Сейчас в его задачи входит настройка FPV-дронов, их прошивка и установка боеприпасов на «птиц».

Ранее бывший военнослужащий подразделения противовоздушной обороны по охране Москвы заявил о необходимости уничтожать тяжелые дроны «Баба-Яга» в зоне СВО.