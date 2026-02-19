Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 19 февраля 2026Россия

Мобилизованный российский боец рассказал о первой задаче на СВО

RT: Мобилизованный боец в один из первых дней на СВО перехватил «Бабу-ягу» ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мобилизованный в 2022 году россиянин в один из первых дней в зоне проведения специальной военной операции (СВО) перехватил тяжелый дрон «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). О первой задаче боец с позывным Кап рассказал в беседе с RT.

«Это, по сути, первое, что произошло, когда я только пришел на позицию. Во-первых, это пресечение любого подноса нашим оппонентам. Плюс ко всему, помимо доставки, "Баба-Яга" осуществляет функции ударника — сбрасывает боеприпас на наших бойцов, потому ее уничтожение — само собой разумеется», — рассказал российский военнослужащий.

До СВО он работал в магазине беспошлинной торговли и увлекался стрельбой. Сейчас в его задачи входит настройка FPV-дронов, их прошивка и установка боеприпасов на «птиц».

Ранее бывший военнослужащий подразделения противовоздушной обороны по охране Москвы заявил о необходимости уничтожать тяжелые дроны «Баба-Яга» в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Захарова раскритиковала заявление американцев о переговорах в Женеве

    Россию предупредили о перспективе агрессии стран Центральной Азии и НАТО

    Связи королевской семьи с Эпштейном начали расследовать девять полицейских управлений

    В России отреагировали на желание Украины втянуть Европу в переговоры

    В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

    Инфляционные ожидания россиян упали

    Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok