RT: Российский боец СВО рассказал о задаче уничтожать тяжелые дроны «Баба-Яга»

Бывший военнослужащий подразделения противовоздушной обороны (ПВО) по охране Москвы рассказал о задачах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В беседе с RT боец с позывным Москва заявил о необходимости уничтожать тяжелые дроны «Баба-Яга».

По данным издания, россиянин подписал контракт в 2023 году, и с тех пор служил в подразделении ПВО по охране Москвы. В феврале 2025 года он попал на фронт и до ранения работал в группе подвоза — ежедневно поставлял бойцам еду, воду и боеприпасы.

После ранения Москва решил вернуться на фронт. Сейчас он служит в составе группы «Контора» группировки войск «Запад». Научился управлять FPV-дронами и, выполняя первую же боевую задачу, уничтожил украинскую «Бабу-Ягу». Кроме того, его цели — антенны, Starlink и блиндажи противника.

«Хотелось бы уничтожать побольше "Баб-Яг". Настолько много, чтобы в каждый вылет была уничтожена хотя бы одна "Баба-Яга". Потому что одна уничтоженная "Баба-Яга" — это много спасенных жизней», — обозначил боец.

Ранее боец с позывным Москва рассказал подробности о возвращении на СВО после ранения в составе батальона для выздоравливающих.