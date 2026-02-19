Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:11, 19 февраля 2026Из жизни

Момент удара молнии в солдата попал на видео

В Колумбии молния ударила в солдата во время грозы
Никита Савин
Никита Савин

В Колумбии молния ударила в солдата на военной базе в департаменте Каука. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел на базе в городе Попаян днем в воскресенье, 15 февраля. На запись камеры наблюдения попал момент, когда военнослужащий во время грозы подошел в вертолету. В этот момент в него ударил разряд природного электричества. Мужчина упал и потерял сознания.

В официальном заявлении властей сказано, что мужчину сразу же доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В данный момент его жизни ничего не угрожает. Расследование показало, что молния ударила в вертолет, но поразила и военнослужащего, подошедшего слишком близко. У летательного аппарата оказался разрушен рулевой винт.

Материалы по теме:
Мертвый сезон Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Мертвый сезонДесятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
10 июня 2019
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже» Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
9 октября 2019

Ранее сообщалось, что в Перу молния ударила в велосипедиста из Германии. Останки спортсмена, совершавшего кругосветное путешествие, нашли в Андах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok