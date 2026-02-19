Момент удара молнии в солдата попал на видео

В Колумбии молния ударила в солдата во время грозы

В Колумбии молния ударила в солдата на военной базе в департаменте Каука. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел на базе в городе Попаян днем в воскресенье, 15 февраля. На запись камеры наблюдения попал момент, когда военнослужащий во время грозы подошел в вертолету. В этот момент в него ударил разряд природного электричества. Мужчина упал и потерял сознания.

В официальном заявлении властей сказано, что мужчину сразу же доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В данный момент его жизни ничего не угрожает. Расследование показало, что молния ударила в вертолет, но поразила и военнослужащего, подошедшего слишком близко. У летательного аппарата оказался разрушен рулевой винт.

