Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 19 февраля 2026Экономика

Мошенники нашли новый способ достать россиян

Мошенники начали чаще звонить россиянам на стационарные телефоны
Александра Качан (Редактор)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали чаще жаловаться на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны. Об этом стало известно РИА Новости.

В рамках новой схемы мошенники предлагают собеседникам якобы продлить договор с оператором связи и домашнего интернета. Агентство напомнило, что актуальную информацию о договоре можно узнать непосредственно у оператора, позвонив по официальному номеру.

Ранее жителей Москвы предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с проверкой подлинности наличных. В ее рамках жертву включают в неизвестный чат с фишинговой ссылкой, собирающий личные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Дерипаска спрогнозировал миллиардные потери для экономики из-за спасения «Самолета»

    Игравший с Трампом в гольф лидер отказался поддержать его инициативу

    Участник телевикторины дал нелепый ответ на вопрос и заставил ведущего открыть рот от шока

    Осужденную за наркотики российскую актрису обругали в сети за кардинальную смену имиджа

    Раскрыты перспективы взорвавшего подругу россиянина

    Названы последствия сочетания блинов с алкоголем

    Выявлены неожиданные факторы ухудшения выживаемости при раке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok