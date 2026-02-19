Мошенники нашли новый способ достать россиян

Мошенники начали чаще звонить россиянам на стационарные телефоны

Россияне стали чаще жаловаться на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны. Об этом стало известно РИА Новости.

В рамках новой схемы мошенники предлагают собеседникам якобы продлить договор с оператором связи и домашнего интернета. Агентство напомнило, что актуальную информацию о договоре можно узнать непосредственно у оператора, позвонив по официальному номеру.

Ранее жителей Москвы предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с проверкой подлинности наличных. В ее рамках жертву включают в неизвестный чат с фишинговой ссылкой, собирающий личные данные.