Экономика
20:28, 19 февраля 2026Экономика

Москвичам назвали дату наступления оттепели

Синоптик Ильин: Оттепельный период в Москве начнется с 25 февраля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Оттепельный период в Москве и области начнется с 25 февраля. Такую дату наступления потепления назвал жителям столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

С этого дня на достаточно длительный срок установятся близкие к нулю температуры со слабым плюсом. При этом снег начнет постепенно таять, рассказал метеоролог.

«Не так будут высоки температуры, от нуля до плюс 2, может быть, до плюс 3 в отдельные часы. В марте во второй половине первой декады этот процесс снеготаяния может притормозиться, на сколько, я сейчас не могу предположить», — заключил Ильин.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что потепление придет в Москву уже в следующий понедельник, 23 февраля.

    Москвичам назвали дату наступления оттепели

