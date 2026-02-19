Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 19 февраля 2026Экономика

Назван срок прихода тепла в Москву

Синоптик Позднякова: Потепление придет в Москву на следующей неделе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Потепление наступит в Москве на следующей неделе, начиная с понедельника, 23 февраля. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

По словам синоптика, на выходных, 21 и 22 февраля, столицу ожидает «короткая передышка» от снегопадов. При этом температура воздуха будет держаться на уровне минус 11-13 градусов ночью и минус 6-9 градусов днем — на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Вечером в понедельник приход западного циклона принесет потепление и прекратит интенсивные осадки. «Температура воздуха начнет постепенно повышаться: в дневные часы уже минус 1-6 градусов, да и среднесуточные показатели будут в пределах климатической нормы», — отметила Позднякова.

Она добавила, что пока рано прогнозировать погоду в последние дни февраля.

Ранее сообщалось, что накрывший Москву 19 февраля снегопад станет сильнейшим за эту зиму. За сутки высота снежного покрова может составить минимум 80 сантиметров — это вдвое больше климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо в отсутствие россиян нелегитимными

    США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

    НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

    Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления в своих машинах

    Иностранный лидер назвал Россию великой страной

    Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

    Москвичам назвали срок прихода настоящей весны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok