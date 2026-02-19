Назван срок прихода тепла в Москву

Синоптик Позднякова: Потепление придет в Москву на следующей неделе

Потепление наступит в Москве на следующей неделе, начиная с понедельника, 23 февраля. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

По словам синоптика, на выходных, 21 и 22 февраля, столицу ожидает «короткая передышка» от снегопадов. При этом температура воздуха будет держаться на уровне минус 11-13 градусов ночью и минус 6-9 градусов днем — на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Вечером в понедельник приход западного циклона принесет потепление и прекратит интенсивные осадки. «Температура воздуха начнет постепенно повышаться: в дневные часы уже минус 1-6 градусов, да и среднесуточные показатели будут в пределах климатической нормы», — отметила Позднякова.

Она добавила, что пока рано прогнозировать погоду в последние дни февраля.

Ранее сообщалось, что накрывший Москву 19 февраля снегопад станет сильнейшим за эту зиму. За сутки высота снежного покрова может составить минимум 80 сантиметров — это вдвое больше климатической нормы.