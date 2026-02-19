Мужчина грязно отомстил соседу за повсеместно испражняющуюся собаку

Пользовательница Reddit с ником Outersenshi рассказал о том, как ее отчим однажды грубо проучил мужчину, жившего в паре кварталов от него. У того был померанский шпиц по кличке Белла, который не только шумно себя вел, но и испражнялся на лужайке перед домом семьи автора.

«Белла забыла оставить это дома. Но теперь это на твоей лужайке, так что ты можешь за этим присмотреть», — любил говорить хозяин пса в ответ на справедливое возмущение матери автора. Отчиму рассказчика надоело слушать нелепые отговорки, и однажды он просто собрал экскременты собаки в пакет, после чего приклеил его к входной двери владельца собаки с запиской: «Белла забыла оставить это дома. Но теперь ведь ты позаботишься об этом?»

Хозяин Беллы не понял намека и на следующем собрании жильцов пожаловался на вандализм. Когда мать автора спросила, с чем могло быть связано такое поведение неизвестного, тот просто пожал плечами, пробормотав что-то насчет невоспитанных соседей. Спустя несколько дней фекалии Беллы вновь красовались посреди лужайки семьи автора.

«На этот раз мой отчим собрал их в пакет и после ужина отнес к дому соседа, где размазал по лобовому стеклу и ручке водительской двери машины, которую тот никогда не загонял в гараж. Больше Белла и ее хозяин никогда не появлялись возле нашего дома», — заключила девушка.

