Мужчинам назвали причины отказа партнерши от орального секса

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что женщина может отказываться от орального секса по нескольким причинам. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

Первой причиной Мелехина назвала рвотный рефлекс и дискомфорт в челюсти или шее. Также у женщины может возникнуть страх, что партнер не успеет предупредить ее об эякуляции. Кроме того, нежелание заниматься оральным сексом специалистка объяснила неприятным запахом или вкусом мужчины.

Среди других причин она выделила риск заражения половыми инфекциями, отсутствие доверия и эмоциональной близости, пережитое насилие или негативный опыт в прошлом, религиозные и культурные установки, чувство унижения и неравенства, страх оценки техники партнером, накопившиеся обиды и отсутствие взаимности.

Мелехина предупредила, что мужчина не должен манипуляциями заставлять женщину заниматься оральным сексом. «Если отказ вызывает у партнера агрессию, обиду или попытки давления — это проблема не того, кто отказывается, а нарушение границ и неуважение со стороны партнера. Поиск компромиссов возможен только в атмосфере безопасности и доверия», — написала она.

Ранее сексолог Эрика Тинен заявила, что для мастурбации можно использовать не только порнографию. Она посоветовала для самоудовлетворения включить эротические аудиозаписи.