Сексолог подсказала трендовую замену порно

Сексолог Эрика Тинен заявила, что последнее время большую популярность набирают эротические аудиозаписи, которые используются во время мастурбации. Эту трендовую замену порно она подсказала в разговоре с изданием Metropoles.

Как объяснила Тинен, порнографические видеоролики сразу раскрывают все секреты, а благодаря эротическим аудиозаписям включается воображение. «Они ведут нас по сюжету, позволяя исследовать различные сценарии, персонажей и ситуации, стимулируя наше воображение подобно эротическим рассказам», — отметила специалистка.

Цель мастурбации под эротические аудиозаписи состоит в том, чтобы по-настоящему отключиться от стресса повседневной жизни и исследовать свои желания, добавила она. Особенно такая сексуальная практика должна понравиться женщинам, заключила Тинен.

Ранее сексолог Диана Соминина предупредила мужчин, что любовь к порно может привести к серьезным последствиям. Она связала доступность фильмов для взрослых с увеличением числа случаев эректильной дисфункции.