На Украине раскрыли подробности удара российской «Герани» по вертолету Ми-24 ВСУ

На Украине рассказали о потере четырех летчиков из-за удара «Герани» по Ми-24

В результате удара российского беспилотника «Герань» по вертолету Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ликвидировано четыре летчика. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram.

В момент удара на борту находились 56-летний старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи Игорь Тоганчин, 55-летний начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, 28-летний бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи Дмитрий Попадюк и 25-летний штурман-летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи Ярослав Сачик.

Отмечается, что всех четверых военнослужащих 18 февраля похоронили во Львовской области.

Об уничтожении вертолета Ми-24 ВСУ в декабре сообщила 2-я бригада армейской авиации украинской армии. По заявлениям украинских военных, вертолет вместе с экипажем был уничтожен во время выполнения боевого задания.