Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 19 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности удара российской «Герани» по вертолету Ми-24 ВСУ

На Украине рассказали о потере четырех летчиков из-за удара «Герани» по Ми-24
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате удара российского беспилотника «Герань» по вертолету Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ликвидировано четыре летчика. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram.

В момент удара на борту находились 56-летний старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи Игорь Тоганчин, 55-летний начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, 28-летний бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи Дмитрий Попадюк и 25-летний штурман-летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи Ярослав Сачик.

Отмечается, что всех четверых военнослужащих 18 февраля похоронили во Львовской области.

Об уничтожении вертолета Ми-24 ВСУ в декабре сообщила 2-я бригада армейской авиации украинской армии. По заявлениям украинских военных, вертолет вместе с экипажем был уничтожен во время выполнения боевого задания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Отчим порезавшего мальчика ножом российского школьника заявил о загадочных инструкциях

    Токаев назвал крепкими отношения Казахстана с одной страной

    Бывшему принцу Эндрю предсказали пожизненное заключение

    «Американцам план понравился». ЦРУ было известно о планах Киева взорвать «Северные потоки». Как проходила операция «Диаметр»?

    Банк России назвал условие исключения человека из мошеннической базы

    Мошенники нашли новый способ достать россиян

    Водителям в одном регионе России пригрозили эвакуацией машин из дворов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok