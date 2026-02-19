На Украине рассказали об уголовном деле против Ермака

УП: Ермаку вручат подозрение лишь в случае потери реального влияния на Украине

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку вручат подозрение (формальное утверждение правоохранительных органов на Украине о причастности лица к преступлению, знаменующее начало уголовного преследования — прим. «Ленты.ру») от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) лишь в случае потери реального влияния в стране. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в политических кругах.

Ермак подал в отставку после начала антикоррупционной операции против окружения президента страны Владимира Зеленского в рамках «дела Тимура Миндича». НАБУ накануне пришло к нему с обысками.

«Тот факт, что Андрей Ермак, очевидно, фигурирует в [материалах уголовного дела], но до сих пор, несмотря на обыски, не получил подозрение, представляет угрозу (...) Мол, те, кто могли хотя бы теоретически дать какие-то показания, никогда не пойдут в НАБУ, пока будут понимать, что бывший глава президентского офиса продолжает иметь влияние», — пишут журналисты издания.

УП отдельно отмечает, что все фигуранты коррупционного скандала до сих пор «должны брать трубку» от Ермака и выполнять его поручения. Кроме того, журналисты выразили мнение, что экс-глава офиса Зеленского может тщательно подготовиться к вручению подозрения.

В том же материале УП утверждается, что после «дела Миндича» менеджера Владимира Зеленского по энергетическим и экономическим вопросам Ростислава Шурпу объявили в розыск, а глава пограничной службы Сергей Дейнеко захотел уйти на фронт.