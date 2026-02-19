Судьбу двух людей из окружения Зеленского описали словами «фронт» и «розыск»

УП: После дела Миндича менеджера Зеленского объявили в розыск

После «дела Тимура Миндича», в рамках которого проводилась операция «Мидас» антикоррупционных органов Украины против окружения президента страны Владимира Зеленского, его менеджера по энергетическим и экономическим вопросам Ростислава Шурпу объявили в розыск, а глава пограничной службы Сергей Дейнеко захотел уйти на фронт. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, двух чиновников «предусмотрительно убрали» со своих должностей перед вручением им подозрения от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Первый (...) собирается отправиться на фронт, а второй вместе с братом на днях был объявлен в розыск (...) Шурма бывал в офисах фигурантов дела "Мидас"», — пишут журналисты издания.

Ранее НАБУ опубликовало видео, в котором заявляется, что Тимур Миндич, которого также называют кошельком президента Украины Владимира Зеленского, через свои связи в высших органах власти страны покрывал подозреваемого в коррупции экс-министра энергетики Германа Галущенко.