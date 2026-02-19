Реклама

09:09, 19 февраля 2026Бывший СССР

На Украине захотели изъять недвижимость у покинувших страну граждан

В Сумах администрация захотела изъять недвижимость у покинувших страну граждан
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Сумах на севере Украины власти захотели изъять недвижимость у граждан, покинуших страну. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В Сумах администрация города обсуждает изъятие квартир и коммерческих помещений у граждан, которые покинули Украину, и передачу их в собственность ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что в Сумах власти вместе с тем рассматривают возможность обязать станции технического обслуживания ремонтировать бесплатно транспорт украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что армия России ударила по наемникам ВСУ. Это произошло в Сумах.

