На востоке Украины обесточена крупнейшая котельная

В Лозовой обесточена крупнейшая котельная, обслуживающая 16 тыс. абонентов

Обесточена самая большая котельная города Лозовая Харьковской области на востоке Украины. Об этом поздним вечером 18 февраля сообщил мэр Сергей Зеленский в своем Telegram-канале.

Котельная обслуживает почти 16 тысяч абонентов.

«Этой ночью сохраняются минусовые температуры. Все усилия направлены на то, чтобы сохранить сети и обеспечить людей теплом», — добавил Зеленский.

Мэр города попросил жителей без разрешения коммунальных служб не вмешиваться в работу внутридомовых сетей, а также отметил, что пункты жизнеобеспечения продолжают работать.

К утру 19 февраля Зеленский рассказал о том, что водоснабжение в городе было восстановлено. Специалисты регулируют давление, чтобы обеспечить верхние этажи. А жителей нижних этажей просят разумно пользоваться водой.

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о том, что в Одессе складывается самая сложная ситуация со светом в стране.