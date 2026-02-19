Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:50, 19 февраля 2026Бывший СССР

Назван украинский город с самой сложной ситуацией со светом

ДТЭК: В Одессе самая сложная ситуация со светом на Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maria Vashchuk / Global Look Press

Энергетическая украинская компания ДТЭК в своем официальном Telegram-канале заявила о том, что в Одессе складывается самая сложная ситуация со светом в стране. Объекты в городе настолько повреждены, что их невозможно восстановить за несколько дней.

«Уже вторые сутки в Киевском районе города и Одесском районе области без света остаются около 99 тысяч семей», — говорится в сообщении.

Подключить дома на другие линии возможности нет, резервов в Украине не осталось.

Также отмечается, что больницы, котельные и водоканалы подключены к генераторам.

Ранее сообщалось, что жители Одессы протестуют из-за длительного отсутствия электроэнергии. Люди перекрывают улицы, скандируют лозунги и требуют от властей дать свет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

    Россиянин описал самую больную часть постоянных путешествий

    Жители еще одного российского региона проснулись от громких взрывов

    Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану

    Неизвестные расправились с королевой красоты на глазах у ее детей

    Названы вызывающие импотенцию скрытые проблемы со здоровьем

    Раскрыто необычное оружие Киева против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok