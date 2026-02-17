Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:29, 17 февраля 2026Бывший СССР

Жители Одессы вновь перекрыли улицы в знак протеста

«Страна.ua»: Одесситы в знак протеста перекрыли улицы из-за отсутствия света
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Местные жители стали перекрывать улицы в двух районах Одессы. Свое недовольство горожане выразили в рамках акции протеста из-за длительного отсутствия электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В толпе митингующие начали скандировать лозунги, в которых призвали власти дать свет. На опубликованных кадрах видно, что движение по улице оказалось заблокировано из-за людей, перекрывших участок.

Подобные протестные движения ранее неоднократно были замечены на Украине. Так, 1 февраля киевляне перекрыли автомагистраль из-за отключений света, в частности, Харьковское шоссе. Результатом акции стала пробка, которая там образовалась. Перед этим, 28 января, жители украинской столицы вышли митинговать в связи с перебоями в подаче света. Кроме того, киевляне были возмущены отсутствием отопления в домах.

28 декабря жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии. Аналогичную акцию в городе устраивали 18 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Зеленский решил организовать встречу с Путиным

    В США проанализировали поведение украинской делегации в Женеве

    Россиян проинструктировали насчет компенсаций из-за падения наледи

    Жители Одессы вновь перекрыли улицы в знак протеста

    Названа «самая большая проблема» для Украины при проведении выборов

    «Автодор» потребовал от россиян оплатить очень старые долги

    К границе Украины срочно прилетел воздушный госпиталь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok