Жители Одессы вновь перекрыли улицы в знак протеста

«Страна.ua»: Одесситы в знак протеста перекрыли улицы из-за отсутствия света

Местные жители стали перекрывать улицы в двух районах Одессы. Свое недовольство горожане выразили в рамках акции протеста из-за длительного отсутствия электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В толпе митингующие начали скандировать лозунги, в которых призвали власти дать свет. На опубликованных кадрах видно, что движение по улице оказалось заблокировано из-за людей, перекрывших участок.

Подобные протестные движения ранее неоднократно были замечены на Украине. Так, 1 февраля киевляне перекрыли автомагистраль из-за отключений света, в частности, Харьковское шоссе. Результатом акции стала пробка, которая там образовалась. Перед этим, 28 января, жители украинской столицы вышли митинговать в связи с перебоями в подаче света. Кроме того, киевляне были возмущены отсутствием отопления в домах.

28 декабря жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии. Аналогичную акцию в городе устраивали 18 декабря.