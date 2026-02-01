Реклама

Жители Киева перекрыли автомагистраль

Жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света, в частности, Харьковское шоссе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в результате акций протеста на шоссе образовалась пробка. На месте находятся и правоохранительные органы, но они не реагируют на действия горожан.

23 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет ухудшаться, поэтому жителям города необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.

31 января в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света. Из-за масштабного блэкаута в некоторых регионах республики начались перебои с отоплением и водой. Без света осталась также часть Молдавии.

