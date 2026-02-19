Реклама

07:21, 19 февраля 2026Бывший СССР

Названа причина снижения требований к возрасту бригады наемников ВСУ

РИА Новости: Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту до 54 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Специальная латинская бригада» (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых. Причиной стал дефицит боевиков, пишут РИА Новости.

Как сообщил один из перуанских вербовщиков, сейчас допустимый возраст для кандидатов — от 18 до 54 лет. Однако ранее заявлялось о том, что верхний возрастной порог — 50 лет.

Отмечается, что латиноамериканцев часто заманивают в ВСУ, обещая большие гонорары и комфортные условия службы, но на деле такого нет, и наемники часто погибают.

Ранее стало известно о том, что российские военные группировки войск «Север» загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников на границе Харьковской области. Колумбийцам до этого предлагали сдаться в плен, но они отказались.

