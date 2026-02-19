Реклама

Названо условие применения Россией ядерного оружия на Украине

Политик Мема: ЕС не оставляет России выбора, кроме применения ядерного оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) своими деструктивными действиями не оставляет России другого выбора, кроме применения ядерного оружия на Украине. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Руководство ЕС не понимает: ни санкции, ни наращивание вооружений не могут быть правильной стратегией в этом конфликте, потому что, чем больше санкций или оружия, тем больше риск того, что у России не останется другого выбора, кроме ядерного ответа», — написал политик.

Так Мема раскритиковал решение Швеции оказать Украине дополнительную военную помощь в размере 1,2 миллиарда евро. По его словам, это лишь эскалирует ситуацию в Европе, разрывая возможности найти компромисс с Россией.

Ранее стало известно, что Швеция объявила о выделении Киеву крупного пакета на поддержку войск. Уточняется, что решение было принято после экстренного обращения президента Украины Владимира Зеленского, который в минувшие выходные запросил у союзников средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

