Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 19 февраля 2026Мир

Названы два последствия возможной войны США и Ирана

Профессор Малинен: Война Ирана и США приведет к сотням тысяч американских жертв
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Возобновление войны между Ираном и США приведет к сотням тысяч жертв среди американских солдат. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Война между США и Ираном может привести только к двум последствиям: 1) Наземная война с десятками или сотнями тысяч американских жертв. 2) Ядерный удар по Ирану», — написал финский эксперт.

Ранее высокопоставленные источники газеты The New York Times в американских органах национальной безопасности рассказали, что предупредили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вероятном провале операции по смене политического режима в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Россию предупредили о перспективе агрессии стран Центральной Азии и НАТО

    Связи королевской семьи с Эпштейном начали расследовать девять полицейских управлений

    В России отреагировали на желание Украины втянуть Европу в переговоры

    В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

    Инфляционные ожидания россиян упали

    Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

    Названы главные причины разряда автомобильного аккумулятора в морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok