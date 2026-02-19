Названы два последствия возможной войны США и Ирана

Профессор Малинен: Война Ирана и США приведет к сотням тысяч американских жертв

Возобновление войны между Ираном и США приведет к сотням тысяч жертв среди американских солдат. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Война между США и Ираном может привести только к двум последствиям: 1) Наземная война с десятками или сотнями тысяч американских жертв. 2) Ядерный удар по Ирану», — написал финский эксперт.

Ранее высокопоставленные источники газеты The New York Times в американских органах национальной безопасности рассказали, что предупредили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вероятном провале операции по смене политического режима в Иране.