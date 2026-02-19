Реклама

Наука и техника
14:39, 19 февраля 2026Наука и техника

Названы ключевые преимущества высокоточного «Краснополя-М2»

РИА Новости: Подготовка выстрела «Краснополем-М2» занимает меньше времени
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Военнослужащие ВС РФ стреляют снарядами

Военнослужащие ВС РФ стреляют снарядами "Краснополь" из гаубицы "Мста-Б" . Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выстрелу усовершенствованным высокоточным снарядом «Краснополь-М2» занимает меньше времени. Ключевые преимущества обновленного боеприпаса назвал боец 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Юг», передает РИА Новости.

Отмечается, что «Краснополь-М2», в отличие от базового снаряда, — это моноблочный боеприпас. Изделие выполнили в габаритах обычного неуправляемого снаряда. Это позволяет размещать его в собранном виде в составе штатной боеукладки орудия.

«Расчет загружает в снаряд данные с пульта, все высчитывается — когда открываются закрылки и так далее. Раньше это настраивали механически», — сказал командир 2-го огневого взвода гаубичного дивизиона с позывным Ангара.

«Краснополи» с лазерной головкой самонаведения наводятся на цель по лазерному лучу. Траекторию полета корректируют раскладывающиеся плоскости. «Краснополь-М2» получил шесть выдвигаемых стабилизаторов.

В январе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил контракты на поставку ракет для комплексов «Искандер-М» и снарядов «Краснополь-М2».

