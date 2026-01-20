Реклама

Наука и техника
17:33, 20 января 2026

«Ростех» выполнил контракты на поставку «Искандеров»

«Ростех» выполнил контракты на поставку ракет для ОТРК «Искандер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил контракты на поставку баллистических ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Выполнены контракты на поставку ракет для ОТРК "Искандер-М" и легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие-305". Также исполнены контракты на поставку управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2"», — говорится в сообщении.

В холдинге также рассказали о выполнении контрактов на поставку пусковых установок противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

В ноябре журнал The National Interest писал, что модернизация «Искандеров-М» позволила Вооруженным силам России обходить украинские системы противовоздушной обороны Patriot западного производства.

