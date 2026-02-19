Реклама

10:31, 19 февраля 2026Забота о себе

Названы самые вредные утренние привычки

Специалист Коцис: Привычка пропускать завтрак вызывает скачки сахара и кортизола
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Buntovskikh Olga / Shutterstock / Fotodom

Специалист по гормональному здоровью Майк Коцис рассказал, какие утренние привычки могут привести к усталости, вялости и плохому самочувствию сразу после пробуждения. Самые частые ошибки он назвал в беседе с HuffPost.

Самыми вредными утренними привычками Коцис считает многократное нажатие кнопки повтора будильника и проверку новостей или сообщений в телефоне сразу после пробуждения. По его мнению, эти действия вызывают гормональный стресс и нарушают естественный ритм организма. «Каждый раз, когда вы снова засыпаете после первого сигнала будильника, ваш мозг выбрасывает адреналин и кортизол, а затем снова погружается в сон. Это разрушает естественный гормональный ответ и заставляет вас чувствовать себя вялым и раздражительным», — объяснил он.

Кроме того, Коцис предупредил, что привычка начинать утро с кофе или вообще пропускать завтрак усугубляет усталость и вызывает скачки уровня сахара в крови и гормона кортизола. «Вы можете еще до обеда почувствовать дрожь, стресс, раздражительность, сильный голод и затуманенность сознания», — предупредил он.

Для стабильной работы эндокринной системы и всего организма эксперт посоветовал сначала немного подвигаться, выпить воды, а потом выпить кофе и съесть полноценный завтрак, который должен включать немного белка, жира и клетчатки.

Ранее врач общей практики Пунам Кришан сказала, что двухдневная диета на овсянке может снизить уровень холестерина на 10 процентов. По ее мнению, это показывает, что включение каши в постоянный рацион можно считать хорошей профилактикой болезней сердца.

