Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 19 февраля 2026Россия

Отчим порезавшего мальчика ножом российского школьника заявил о загадочных инструкциях

Отчим: У напавшего на мальчика пермского школьника в телефоне были инструкции
Майя Назарова

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отчим семиклассника из Александровска Пермского края, который порезал ножом мальчика в школе №1, заявил, что в телефоне несовершеннолетнего нашли загадочные инструкции. Их якобы учащемуся прислала незнакомка, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин отметил, что пасынок хорошо общался с ребенком, которого ранил. За два дня до нападения он был у него в гостях, уверяет мужчина.

Житель Пермского края признался, что не заметил в поведении ребенка чего-то необычного. Он отправился в школу, на входе семиклассника не досматривали.

Отчим подчеркнул, что пасынок много времени проводил в телефоне. Чтобы как-то пообщаться с несовершеннолетним, взрослым даже приходилось отключать на время интернет.

До этого стало известно, что пермского ученика, который пришел в школу с ножом, обезвредили учителя.

Утром 19 февраля семиклассник пришел в школу с ножом и ранил сверстника. Пострадавшего прооперировали, у него повреждено легкое. Из Перми к ребенку вылетела санавиация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Китай нашел способ защитить себя от пошлин Трампа

    Россиянин ушел на СВО вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику

    Швеция откликнулась на призыв Зеленского

    Вратарь Сафонов рассказал о конкуренции в ПСЖ

    Стали известны подробности боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

    В России рассказали о «первом шаге» к «своему Starlink» в войсках

    Отчим порезавшего мальчика ножом российского школьника заявил о загадочных инструкциях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok