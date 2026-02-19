Отчим порезавшего мальчика ножом российского школьника заявил о загадочных инструкциях

Отчим: У напавшего на мальчика пермского школьника в телефоне были инструкции

Отчим семиклассника из Александровска Пермского края, который порезал ножом мальчика в школе №1, заявил, что в телефоне несовершеннолетнего нашли загадочные инструкции. Их якобы учащемуся прислала незнакомка, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин отметил, что пасынок хорошо общался с ребенком, которого ранил. За два дня до нападения он был у него в гостях, уверяет мужчина.

Житель Пермского края признался, что не заметил в поведении ребенка чего-то необычного. Он отправился в школу, на входе семиклассника не досматривали.

Отчим подчеркнул, что пасынок много времени проводил в телефоне. Чтобы как-то пообщаться с несовершеннолетним, взрослым даже приходилось отключать на время интернет.

До этого стало известно, что пермского ученика, который пришел в школу с ножом, обезвредили учителя.

Утром 19 февраля семиклассник пришел в школу с ножом и ранил сверстника. Пострадавшего прооперировали, у него повреждено легкое. Из Перми к ребенку вылетела санавиация.