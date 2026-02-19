Реклама

09:33, 19 февраля 2026

Патологоанатом оценила риск быть погребенным заживо

Патологоанатом Бекишева: Теоретически быть погребенным заживо реально
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Патологоанатом Айгуль Бекишева оценила риск быть погребенным заживо. На эту тему она высказалась в интервью для YouTube-канала «Подкаст "Тихий ужас"».

По словам специалистки, теоретически подобное может произойти вполне реально, но на практике все же маловероятно. Однако как в России, так и за рубежом уже происходили случаи, когда человек просыпался в морге.

Более того, коллега Бекишевой сама столкнулась с подобной ситуацией. Она посмотрела в окно, через которое видно морг, и увидела, что лежащая на столе и укрытая с головой девушка подняла руку и пошевелила головой. В результате женщина позвонила в морг и рассказала о случившемся. Ребенок действительно оказался жив, подтвердила Бекишева.

Ранее американцу Джорджу Пиано врачи по ошибке удалили часть толстой кишки. При этом медики должны были во время операции разобраться только с аппендицитом.

