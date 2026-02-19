Победитель шоу «Танцы со звездами» обманул ведущий оружейный концерн России на миллионы

Ущерб от поставки «Калашникову» некачественных деталей превысил 35 млн рублей

Следствие подсчитало сумму ущерба, причиненного ведущему в России оружейному концерну «Калашников» мошенничеством с участием директора ивановской компании «Интертехника» Алексея Леденева, известного победой в шоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятию были поставлены некачественные детали при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, в результате было похищено свыше 35 миллионов рублей.

Обвинение в мошенничестве предъявлены учредителю компании «Интертехника» Алексею Морохову, Леденеву и его предшественнику на посту директора фирмы Юрию Чернышеву. По версии следствия, «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, не соответствующие техническим требованиям.

Морохову также вменяется контрабанда огнестрельного оружия и невыплата зарплаты сотрудникам. Он находится под стражей, Леденева 14 февраля отпустили под подписку о невыезде, Чернышеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

3 апреля 2025 года суд в Иваново отправил Леденева под домашний арест. Он признал вину, а Морохов выразил желание сотрудничать со следствием.