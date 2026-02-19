Реклама

10:15, 19 февраля 2026Силовые структуры

Победитель шоу «Танцы со звездами» обманул ведущий оружейный концерн России на миллионы

Ущерб от поставки «Калашникову» некачественных деталей превысил 35 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Следствие подсчитало сумму ущерба, причиненного ведущему в России оружейному концерну «Калашников» мошенничеством с участием директора ивановской компании «Интертехника» Алексея Леденева, известного победой в шоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятию были поставлены некачественные детали при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, в результате было похищено свыше 35 миллионов рублей.

Обвинение в мошенничестве предъявлены учредителю компании «Интертехника» Алексею Морохову, Леденеву и его предшественнику на посту директора фирмы Юрию Чернышеву. По версии следствия, «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, не соответствующие техническим требованиям.

Морохову также вменяется контрабанда огнестрельного оружия и невыплата зарплаты сотрудникам. Он находится под стражей, Леденева 14 февраля отпустили под подписку о невыезде, Чернышеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

3 апреля 2025 года суд в Иваново отправил Леденева под домашний арест. Он признал вину, а Морохов выразил желание сотрудничать со следствием.

