Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях

Победителя шоу «Танцы со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде

Победителя шоу «Танцы со звездами», соучредителя подрядной организации «Интертехника» Алексея Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Леденев вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и бывшим директором компании Юрием Чернышевым дали признательные показания.

«Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна "Калашников" Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал собеседник агентства.

Морохову продлили срок ареста еще на 3 месяца.

3 апреля 2025 года суд в Иваново отправил Алексея Леденева под домашний арест, он стал фигурантом уголовного дела о миллионном хищении денежных средств у концерна «Калашников».

8 апреля 2025 года победивший в 2010 году в шоу «Танцы со звездами» Леденев признал вину по делу о миллионом хищении у концерна «Калашников». Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов также выразил желание сотрудничать со следствием.