Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:21, 14 февраля 2026Силовые структуры

Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях

Победителя шоу «Танцы со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Алексей Леденев

Алексей Леденев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Победителя шоу «Танцы со звездами», соучредителя подрядной организации «Интертехника» Алексея Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Леденев вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и бывшим директором компании Юрием Чернышевым дали признательные показания.

«Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна "Калашников" Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал собеседник агентства.

Морохову продлили срок ареста еще на 3 месяца.

3 апреля 2025 года суд в Иваново отправил Алексея Леденева под домашний арест, он стал фигурантом уголовного дела о миллионном хищении денежных средств у концерна «Калашников».

8 апреля 2025 года победивший в 2010 году в шоу «Танцы со звездами» Леденев признал вину по делу о миллионом хищении у концерна «Калашников». Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов также выразил желание сотрудничать со следствием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способную остановить конфликт на Украине одним звонком страну

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Варламов посетил африканскую страну и пожаловался на «отвратительный смрад»

    Нарколог предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм

    Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях

    Лучший фигурист мира прокомментировал провал на Олимпиаде

    Число желающих работать в России западных компаний подсчитали

    На Западе увидели скрытое послание в заявлении Зеленского по выборам

    Гренландия получила от США валентинку с предложением определиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok