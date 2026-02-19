Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

17:14, 19 февраля 2026Силовые структуры

Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

Многоженец Сухов просит прекратить его дело после рождения 31-го ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Саша Сулим / YouTube

Скандально известный российский многоженец Иван Сухов попросил Следственный комитет (СК) России прекратить его уголовное дело. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным источника, адвокат Сухова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину после того, как у его клиента родился 31-й ребенок. Прекращение уголовного дела назвали «памятным подарком», который могли бы сделать для многоженца.

Дело в отношении Сухова было возбуждено из-за обвинения его в домогательствах со стороны старшей дочери. Девушка рассказала, что терпела действия интимного характера с 14 лет.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина испугалась за свою жизнь из-за поступивших угроз.

