Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

Многоженец Сухов просит прекратить его дело после рождения 31-го ребенка

Скандально известный российский многоженец Иван Сухов попросил Следственный комитет (СК) России прекратить его уголовное дело. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным источника, адвокат Сухова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину после того, как у его клиента родился 31-й ребенок. Прекращение уголовного дела назвали «памятным подарком», который могли бы сделать для многоженца.

Дело в отношении Сухова было возбуждено из-за обвинения его в домогательствах со стороны старшей дочери. Девушка рассказала, что терпела действия интимного характера с 14 лет.

