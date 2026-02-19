Реклама

Подсчитано число нападений последователей идеологии массовых убийств на российские школы

МВД РФ предотвратило 21 нападение на образовательные учреждения в 15 регионах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция предотвратила 21 нападение на образовательные учреждения в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, правоохранители принимают превентивные меры в отношении последователей идеологии массовых убийств, которые планируют нападения на учащихся и преподавателей.

Колокольцев рассказал, что в Алтайском крае 15-летний подросток собирался совершить теракт в местной школе. Он публиковал в соцсетях информацию со способами таких преступлений.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае возбуждено уголовное дело о нападении школьника с ножом на сверстника в учебном заведении. По данным следствия, 13-летний ученик пытался зарезать сверстника из-за ссоры. Он ранил одноклассника в шею и грудь. Конфликт спровоцировала игра в шутер PUBG — проигравший школьник решил отомстить сверстнику.

