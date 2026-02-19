Назван мотив покушения на ученика в российской школе

СК: Ученик ранил сверстника в школе Прикамья из-за ссоры

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения школьника с ножом на сверстника в учебном заведении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Произошедшее квалифицировано по трем статьям УК РФ: покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 13-летний ученик пытался зарезать сверстника из-за ссоры. Он ранил одноклассника в шею и грудь. Конфликт спровоцировала игра в шутер PUBG — проигравший школьник решил отомстить сверстнику, уточняет Baza.

По данным издания, напавший характеризуется как задира, живущий по арестантским понятиям (АУЕ признано в РФ экстремистским и запрещено). Он живет с матерью и отчимом.

ЧП произошло утром 19 февраля в школе Александровска на лестничном марше 3-го этажа. Первым на помощь раненому прибежал учитель ОБЖ, затем подоспела учительница по физике. Вместе они схватили вооруженного подростка.

Пострадавший госпитализирован. Задержанный доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены судебные экспертизы.