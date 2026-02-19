Поляки оставили украинца без пальцев

Вооруженные мачете поляки отрубили пальцы подростку с Украины

Двое поляков, вооруженные мачете, отрубили пальцы украинскому подростку. Об этом сообщили в полиции Щецина на северо-западе Польши, передает РИА Новости.

«Речь идет о жестоком нападении двух подростков на 15-летнего гражданина Украины. Нападавшие использовали острый инструмент. По предварительной информации, речь идет о мачете», — рассказали местные правоохранители.

Пострадавший подросток госпитализирован. По предварительным данным, у него отрублены два пальца на ноге.

Ранее в Польше избили двух украинок, выкрикивая в их адрес грубые ругательства с требованием вернуться на родину.