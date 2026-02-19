Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 19 февраля 2026Мир

Поляки оставили украинца без пальцев

Вооруженные мачете поляки отрубили пальцы подростку с Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Двое поляков, вооруженные мачете, отрубили пальцы украинскому подростку. Об этом сообщили в полиции Щецина на северо-западе Польши, передает РИА Новости.

«Речь идет о жестоком нападении двух подростков на 15-летнего гражданина Украины. Нападавшие использовали острый инструмент. По предварительной информации, речь идет о мачете», — рассказали местные правоохранители.

Пострадавший подросток госпитализирован. По предварительным данным, у него отрублены два пальца на ноге.

Ранее в Польше избили двух украинок, выкрикивая в их адрес грубые ругательства с требованием вернуться на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Макрон захотел решить вопросы с Трампом перед своим уходом

    Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо в отсутствие россиян нелегитимными

    США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

    НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

    Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления в своих машинах

    Иностранный лидер назвал Россию великой страной

    Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok